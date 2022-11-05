Одесситы и мэр Труханов поддержали снос памятника Екатерине II

Об этом на странице в фейсбуке написал мэр Одессы Геннадий Труханов.

5 ноября завершилось голосование на платформе "Социально активный гражданин", его результаты показали, что жители Одессы в большинстве своем поддерживают идею сноса памятника "Основателям Одессы" на Екатерининской площади.

"Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Хоть и были попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании",- делится мэр Одессы.

Далее вопрос демонтажа памятника должен быть вынесен на сессию Одесского городского совета.

"Я буду голосовать "За" демонтаж памятника", – утверждает Труханов.

Лично Геннадий Труханов предлагает демонтировать памятник Екатерине II и перенести его в парк Имперского и Советского прошлого.

В конце сентября половина депутатов проигнорировала заседание Одесского горсовета, на котором проходило голосование о демонтаже памятника "Учредителям Одессы"

В знак протеста одесситы дополнили памятник Екатерине петлей и колпаком палача, это напоминание об антиукраинской политике императрицы.

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