Одесситы и мэр Труханов поддержали снос памятника Екатерине II
Результаты голосования "Социально активный гражданин" свидетельствуют, что большинство одесситов "за" демонтаж памятника "Основателям Одессы"
Об этом на странице в фейсбуке написал мэр Одессы Геннадий Труханов.
5 ноября завершилось голосование на платформе "Социально активный гражданин", его результаты показали, что жители Одессы в большинстве своем поддерживают идею сноса памятника "Основателям Одессы" на Екатерининской площади.
"Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Хоть и были попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании",- делится мэр Одессы.
Далее вопрос демонтажа памятника должен быть вынесен на сессию Одесского городского совета.
"Я буду голосовать "За" демонтаж памятника", – утверждает Труханов.
Лично Геннадий Труханов предлагает демонтировать памятник Екатерине II и перенести его в парк Имперского и Советского прошлого.
- В конце сентября половина депутатов проигнорировала заседание Одесского горсовета, на котором проходило голосование о демонтаже памятника "Учредителям Одессы"
- В знак протеста одесситы дополнили памятник Екатерине петлей и колпаком палача, это напоминание об антиукраинской политике императрицы.
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