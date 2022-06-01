Одесситов предупредили об угрозе ракетных ударов из авиации и моря
Жителей Одессы предупредили об угрозе нанесения ракетных ударов с российской стратегической авиации и корабля в Черном море
Об этом сообщил представитель Одесской облвойска администрации Сергей Братчук.
Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Однако враг пытается активизировать воздушную разведку.
"Наибольшая угроза нанесения ракетных ударов от стратегической авиации рашистов и корабля – носителя КР морского базирования типа "калибр", – отметил он.
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