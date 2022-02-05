Одесситов обучают обращению с оружием, взрывчаткой и первой медицинской помощи

Занятия проходят на территории Мемориала 412-й батареи, рассказывает одесский ресурс Украинская служба информации.



"Инструкторы с боевым опытом показывают людям, как обращаться с оружием, взрывоопасной техникой и как оказывать первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.



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Кроме того, одесситов обучают полевой тактике, медицине и действиям при непредвиденных обстоятельствах.





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