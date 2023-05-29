Одесситка получила 11 лет тюрьмы за сбор денег для боевиков "ДНР"
СБУ задержала женщину за финансирование боевиков ДНР. Одесситка получила 11 лет тюрьмы за организацию сбора средств для родственников-оккупантов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вражеской пособнице, которая наладила канал финансирования боевиков "ДНР", - пишет ведомство.
Ее задержали в декабре прошлого года контрразведчики СБУ во время контрдиверсионных мер в Одесской области.
Следствие установило, что двое родственников женщины в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР" Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС России и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонщины.
Фото: Служба безопасности Украины
Одесситка добровольно организовала для них сбор средств. В группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" распространяла призывы о денежной помощи захватчикам. Она также прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице родственника.
Фото: Служба безопасности Украины
Суд признал ее виновной в пособничестве государству-агрессору и назначил 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.
- 20 апреля на границе в Одесской области военнослужащие обнаружили мужчину, который переоделся женщиной, чтобы незаконно покинуть Украину.
- В Одесской области будут судить супругов - российских шпионов, которые собирали данные для ударов по ракетному вооружению ВСУ.
- СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локациях Вооруженных Сил Украины и промышленных объектах в Одесской области.
- Правоохранители задержали депутата облсовета и его супругу за рейдерство. Злоумышленники пытались завладеть помещениями Укрпочты поблизости побережья в Одесской области.
- В Одессе мужчина слушал гимн СССР в общественном месте. Ему может грозить до 5 лет заключения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное