Одесситка получила 11 лет тюрьмы за сбор денег для боевиков "ДНР"

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вражеской пособнице, которая наладила канал финансирования боевиков "ДНР", - пишет ведомство.

Ее задержали в декабре прошлого года контрразведчики СБУ во время контрдиверсионных мер в Одесской области.

Следствие установило, что двое родственников женщины в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР" Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС России и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонщины.

Фото: Служба безопасности Украины

Одесситка добровольно организовала для них сбор средств. В группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" распространяла призывы о денежной помощи захватчикам. Она также прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице родственника.

Фото: Служба безопасности Украины

Суд признал ее виновной в пособничестве государству-агрессору и назначил 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.