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Одесситка получила 11 лет тюрьмы за сбор денег для боевиков "ДНР"

29 мая, 2023 понедельник
13:06
Криминал

СБУ задержала женщину за финансирование боевиков ДНР. Одесситка получила 11 лет тюрьмы за организацию сбора средств для родственников-оккупантов

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вражеской пособнице, которая наладила канал финансирования боевиков "ДНР", - пишет ведомство.

Ее задержали в декабре прошлого года контрразведчики СБУ во время контрдиверсионных мер в Одесской области.

Следствие установило, что двое родственников женщины в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР" Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС России и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонщины.

Фото: Служба безопасности Украины

Одесситка добровольно организовала для них сбор средств. В группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" распространяла призывы о денежной помощи захватчикам. Она также прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице родственника.

Фото: Служба безопасности Украины

Суд признал ее виновной в пособничестве государству-агрессору и назначил 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

  • 20 апреля на границе в Одесской области военнослужащие обнаружили мужчину, который переоделся женщиной, чтобы незаконно покинуть Украину.
  • В Одесской области будут судить супругов - российских шпионов, которые собирали данные для ударов по ракетному вооружению ВСУ.
  • СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локациях Вооруженных Сил Украины и промышленных объектах в Одесской области.
  • Правоохранители задержали депутата облсовета и его супругу за рейдерство. Злоумышленники пытались завладеть помещениями Укрпочты поблизости побережья в Одесской области.
  • В Одессе мужчина слушал гимн СССР в общественном месте. Ему может грозить до 5 лет заключения.
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