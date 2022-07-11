Одессита подозревают в передаче врагу данных о расположении ВСУ

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"С июня по июль этого года мужчина в одном из интернет-мессенджеров передавал информацию представителям РФ. Он обозначал координаты перемещения, движения и расположения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины в Одессе и области. Он также делился фото местоположений сил и средств ВСУ", – объясняют в Офисе.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности Украины разоблачила в Черновицкой области уроженца Одесчины, который в соцсети распространял пророссийскую пропаганду и оправдывал нападение РФ на Украину.

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