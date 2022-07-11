Одессита подозревают в передаче врагу данных о расположении ВСУ
На Одесчине СБУ подозревает местного жителя в передаче врагу данных о расположении ВСУ
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"С июня по июль этого года мужчина в одном из интернет-мессенджеров передавал информацию представителям РФ. Он обозначал координаты перемещения, движения и расположения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины в Одессе и области. Он также делился фото местоположений сил и средств ВСУ", – объясняют в Офисе.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Служба безопасности Украины разоблачила в Черновицкой области уроженца Одесчины, который в соцсети распространял пророссийскую пропаганду и оправдывал нападение РФ на Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.02
Покупка 35.02Продажа 36.04
-
EUR
Покупка 35.41Продажа 36.74
- Актуальное
- Важное