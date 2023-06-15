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Одессит организовал группу мошенников, которая присваивала telegram-аккаунты украинцев и похищала деньги

15 июня, 2023 четверг
15:20
Криминал

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которая присваивала аккаунты пользователей Telegram и похищала средства украинцев. Организатору и двум участникам объявили подозрения

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Им инкриминировано мошенничество, несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, создание в целях противоправного использования, распространение или сбыт вредоносных программных или технических средств (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 193). 2 ст. 361-1 УК Украины)", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что преступники создали несколько Telegram-каналов, связанных с инвестиционными проектами с финансовой и криптовалютной торговлей.

Для привлечения подписчиков этих каналов они организовали рекламу через спам-рассылку.

Фото: Офис генпрокурора

Подозреваемые использовали заранее созданные ими фишинговые боты, которые маскировали под официальную компанию ДТЭК, чтобы похитить аккаунты реальных пользователей мессенджера Telegram.

По предварительным данным, члены группы совершили несанкционированное вмешательство более чем в 15 тысяч аккаунтов, а от мошенничества пострадали около 3 тысяч человек.

Прокуратура выявляет пострадавших и размер нанесенного им ущерба. Работа этих роботов прекращена.

Возглавлял преступную группу житель города Одесса. Он задержан.

Одесситу и еще двум участникам схемы сообщено о подозрении, избирается мера пресечения.


Фото: Офис генпрокурора

  • 17 марта тюремные сроки получили два коллаборанта: один из них администрировал telegram-канал "Херсонская республика".
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