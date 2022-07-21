Одессит незаконно переправлял мужчин за границу в багажнике авто. Ему объявили о подозрении
В Одессе разоблачили мужчину, который переправлял военнообязанных за границу в багажном скрытом отсеке авто
Об этомсообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Житель Одессы получил уведомление о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам. Мужчина задержан при попытке переправить через границу двух мужчин за 13 600 долларов США
Как установило следствие, подозреваемый организовал целую схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Подыскивая через знакомых желающих уехать в Молдову, он за "грубые" деньги переправлял этих людей в багажном скрытом отсеке на собственном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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