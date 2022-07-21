English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Одессит незаконно переправлял мужчин за границу в багажнике авто. Ему объявили о подозрении

Одессит незаконно переправлял мужчин за границу в багажнике авто. Ему объявили о подозрении

21 июля, 2022 четверг
21:51
Общество

В Одессе разоблачили мужчину, который переправлял военнообязанных за границу в багажном скрытом отсеке авто

Об этомсообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Житель Одессы получил уведомление о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам. Мужчина задержан при попытке переправить через границу двух мужчин за 13 600 долларов США

Как установило следствие, подозреваемый организовал целую схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Подыскивая через знакомых желающих уехать в Молдову, он за "грубые" деньги переправлял этих людей в багажном скрытом отсеке на собственном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Трое закарпатцев подозреваются в организации незаконной переправы через границу 24-летнего мужчины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Криминал
Украина
Одесса
война с Россией
Военные новости
Читайте также:
Путін
20 июля, 2022 среда
Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
Лукашенко
20 июля, 2022 среда
Лукашенко может заменить "смотрящий" от российского лобби Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
Гайдай і Безугла
21 июля, 2022 четверг
"К сожалению, появляются такие идиоты": "слуга" Безуглая обвинила Гайдая в плохой подготовке к обороне Луганщины. Он назвал ее "не в своем уме"
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 37.06
    Продажа 38.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
21 июля
22:22
Порошенко рассказал, что привезенные из Эстонии дроны уже в Киеве и готовятся к отправке на фронт.
22:06
Александр Лукашенко
Лукашенко признал "де-факто" террористов "ЛДНР" и "российский" Крым
22:06
На фото дети из Украины
Украинские беженцы в Литве ищут не жилье, а возможность вернуться домой, - представители волонтерских организаций
21:54
LEGO посвятил новую коллекцию фигурок защитникам Мариуполя
21:38
На фото пассажирский паром Tallink M/S Isabelle
В Эстонии продлили контракт для размещения украинских беженцев на борту круизного парома
21:33
Данилов назвал города, наиболее пострадавшие от ракетных ударов России
21:23
В США во время обыска на яхте российского подсанкционного олигарха обнаружили яйцо Фаберже на миллионы долларов
21:23
Завтра в Стамбуле подпишут договоренности о разблокировании экспорта зерна из Украины, - СМИ
21:21
Ему врут, а он верит. Глава эстонской разведки назвал просчеты Путина
21:17
Россияне вывозят из Херсона детей под предлогом "отдыха" в РФ
21:09
Резников рассказал, как будут контролировать предоставленное Украине оружие
21:03
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Выглядит даже "слишком здоровым". Директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина
20:53
Эксклюзив
российские войска
Признание РФ спонсором терроризма лишит ее финансовых инструментов для продолжения войны, - политолог Константинова
20:51
Александр Лукашенко
Мы участвуем в операции, но людей не убиваем. Лукашенко рассказал, как Беларусь воюет против Украины
20:51
В Мариуполе установили трезубец, ранее похищенный россиянами
20:44
СНГ, Ближний Восток и Азия. Россия предлагает "золотые визы" для тех, кто захочет инвестировать в экономику РФ
20:39
Александр Лукашенко
"Единый славянский народ". Лукашенко рассказал о своей мечте
20:36
"Представители РФ на суд не явились": Жители Одесчины отсудили у России более миллиона гривен
20:35
С начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 1793 российских военнослужащих отказались воевать с Украиной, - Медуза
20:33
Виктор Ляшко
Россияне обстрелами вывели из строя 87 машин скорой помощи, - Ляшко
20:20
Эксклюзив
После Путина прибьют Патрушева, дальше Россию может возглавить Гиркин и затем РФ распадется, - военный эксперт Самусь
20:18
Газпром
Добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС, - эксперт
20:12
Нардеп-беглец Левочкин приехал в Украину, но вернулся за границу, - Схемы
20:04
Россия вот-вот исчерпает потенциал в Украине, - глава британской разведки
20:03
Эксклюзив
Путин в Иран приехал как проситель, - дипломат Ельченко
19:51
Капитолий, Вашингтон (США)
В Сенат США внесли проект резолюции о признании действий РФ в Украине геноцидом
19:41
Аномальная жара в Европе достигла Польши и Греции, продолжаются лесные пожары
19:36
В Украине создадут единый информационный хаб для работы с украинскими и иностранными медиа
19:30
Эксклюзив
Военная помощь США изменила ситуацию на поле боя, - официальный представитель Госдепа США Андреа Калан
19:29
В Харькове медики реанимировали мужчину после клинической смерти в результате российского обстрела
19:29
Эксклюзив
Генералы Путина не хотят завершать войну, ведь Россия будет выглядеть как избитая собака, - военный эксперт Самусь
19:17
Россия может попытаться захватить Одессу в 2023 году, - Foreign Policy
19:15
У принудительно мобилизованных Россией людей с оккупированных территорий забирают личные документы, - Генштаб ВСУ
19:08
В Германии нашли скрипку XVIII века стоимостью 275 тыс. евро, похищенную из музыкальной академии
19:04
Президент Италии Матарелла распустил парламент
18:56
"Непутевые штурмы оккупантов снова провалились": ВСУ отразили наступление россиян на трех направлениях
18:47
Лавров ответил Сийярто по поводу дополнительной поставки российского газа Венгрии
18:44
В Краматорске под завалами школы, разрушенной российскими обстрелами, нашли погибшего
18:37
Эксклюзив
Россия разрывается между Югом и Востоком Украины, - генерал-майор запаса Чумак
18:30
Притула рассказал, когда в Украину прибудут "народные байрактары"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV