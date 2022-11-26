Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Одесская область и сам областной центр остаются в приоритетах врага, несмотря на смещение линии фронта после деоккупации правобережья. Регион имеет выход к Черному морю, где присутствует на боевом дежурстве достаточно существенная корабельная группировка черноморского флота рашистов. Кроме того, достаточно системно подвергается ракетно-дроновым атакам. Воздушные беспилотники с моря проводят разведку и пытаются разоблачать ситуацию, в том числе и выискивая системы противовоздушной обороны", - пишут в "Юге".

Однако в командовании подчеркивают, что противодесантная оборона побережья организована, несмотря на малую вероятность вражеской высадки. В то же время возможна активность ВРГ с использованием водолазных групп противника.

"Силы и средства обороны региона сосредоточены и организованы для обеспечения безопасности. В том числе с проведением боевых и учебных мероприятий по поддержанию готовности и реагирования на вызовы и угрозы. Время от времени действия Сил обороны могут сопровождаться звуками боевой работы, взрывами и выстрелами. Помним, что пока в стране идет война, нужно быть внимательными и бдительными, доверять Силам обороны Украины, но заботиться о собственной безопасности и безопасности близких", - говорится в обращении.

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