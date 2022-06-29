Одесса передаст городам-партнерам туристический символ "Якорь-сердце"

Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале города .

Сообщается, что Балтимор (Соединенные Штаты Америки), Йокогама (Япония), Клайпеда (Литовская Республика) – это города, с которыми Одессу связывают долгие годы дружбы, дипломатические отношения и реализуемые проекты. Также эти города оказывают военно-техническую помощь, оказывают большую поддержку в гуманитарном и дипломатическом аспекте, с самого начала полномасштабного вторжения.

Также на заседании сессии одесского городского совета депутаты поддержали решение об установлении партнерских отношений между Одессой и Майами и Майами Бич (США) и передачу последнему туристическому логотипу Одессы. Городской совет сообщает, что якорь-сердце в Майами Бич – это знак благодарности за поддержку народом США украинцев и, в частности, одесситов.

Кроме того, сообщается, что на заседании сессии одесского городского совета депутаты поддержали решение "Об установлении партнерских отношений с городом Венеция (Итальянская Республика)". Венеция является важным партнером Украины, с начала полномасштабного вторжения она также оказывает нам военно-техническую, экономическую, гуманитарную помощь.

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