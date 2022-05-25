Одесса остается в приоритетах врага, россияне не оставляют попыток ее захватить, – ОК "Юг"
Захват и последующая оккупация Одессы остаются приоритетной задачей для Российской Федерации
Об этом заявила Наталья Гуменюк, пресс-секретарь сил охраны и обороны ОК "Юг" на брифинге в Медиацентре.
"Одесса остается в приоритетах врага, желанной для захвата, желанной для оккупации. Но она так же желанна для мирной жизни самим одесситам", - подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, оккупанты пытаются обустроить позиции, в том числе и на Змеином, чтобы атаковать Одессу. А в Крыму разворачиваются дополнительные дивизионы противовоздушной обороны.
Ракетные корабли находятся на территории северо-западной части Черного моря и продолжают представлять угрозу не только южному региону, но и всей территории Украины своими ракетными ударами.
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"Сухопутный сценарий продвижения войск у нас под контролем, морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов. А воздушный сценарий остается таким, что мы ждем соответствующее вооружение, которое поможет нам еще больше защититься", – пояснила она.
- Напомним, глава Одесской ОВА отреагировал на решение российского суда о его заочном аресте и розыске
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