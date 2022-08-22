Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщает, что с 23 по 25 августа в целях безопасности в Запорожье будет запрещено проведение массовых мероприятий. Старух также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

А в Краматорске Донецкой области в связи с повышенной опасностью и возможными провокациями со стороны оккупантов, на период празднования Дня Флага и Дня Независимости Украины также запретят проведение любых массовых мероприятий. Вдобавок на территории Краматорского городской территориальной громады остановят движение общественного транспорта и запретят деятельность учреждений и предприятий всех форм собственности и подчинения, в том числе в сфере торговли, питания и бытового обслуживания населения. Не будут работать Укрпочта, Новая почта, а также банковские отделения и банкоматы.

Как сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко, во избежание больших скоплений людей в городе приостановят выдачу гуманитарной помощи и перенесут запланированные эвакуационные рейсы до прекращения распоряжения. В городе также усилят работу служб экстренного реагирования.

На территории Славянска Донецкой области запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Приостановят работу учреждения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, аптеки, почтовые, банковские отделения и банкоматы. Приостанавливается выдача гуманитарной помощи любыми организациями во избежание скопления людей.

Временно отменяются запланированные эвакуационные рейсы, в том числе - "пенсионные" в Краматорск.

В Луцке также отменят массовые мероприятия и торжества по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины. Мэр города Игорь Полищук призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Ряд ограничений ввели и на Днепропетровщине .



Глава ОВА Валентин Резниченко также подчеркнул запрет массовых мероприятий и призвал все предприятия и учреждения по возможности работать в этот период дистанционно.



Комендантский час в области без изменений



В Никопольском районе он стартует с 21:00, в Криворожском – с 22:00, в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах – с 23:00. Всюду длится до пяти часов утра.



В Каменском и Днепре – с 00:00 до 05:00.



В Синельниковском районе комендантский час продлили. Там он с 21:00 до 06:00.

В Черниговской области также никаких массовых празднований на период с 23 по 25 августа. Глава ОВА призывает быть осторожными.

Временные рамки комендантского часа без изменений – от 23:00 до 04:00 (Городнянская ТГ с 22:00 до 05:00).

В Одессе и области власти призывают быть особенно осторожными и не игнорировать сигналы тревоги. Массовые мероприятия запрещены. Комендантский час будет длиться без изменений – с 23.00 до 05:00.

Кроме того, 23 и 24 августа из соображений безопасности будет отменен прием граждан в подразделениях Центра предоставления административных услуг.

В Тернопольской области приняли решение о дистанционной работе для некоторых работников органов местного самоуправления и государственной исполнительной власти.

На День Независимости в Харькове не будет работать метро и продлится удлиненный комендантский час.