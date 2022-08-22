Одесса, Луцк, Запорожье, Черниговщина и Днепропетровщина: в ряде регионов вводятся ограничения ко Дню Независимости
Из соображений безопасности на период Дня Независимости в областях Украины вводят определенные запреты и ограничения
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщает, что с 23 по 25 августа в целях безопасности в Запорожье будет запрещено проведение массовых мероприятий. Старух также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
А в Краматорске Донецкой области в связи с повышенной опасностью и возможными провокациями со стороны оккупантов, на период празднования Дня Флага и Дня Независимости Украины также запретят проведение любых массовых мероприятий. Вдобавок на территории Краматорского городской территориальной громады остановят движение общественного транспорта и запретят деятельность учреждений и предприятий всех форм собственности и подчинения, в том числе в сфере торговли, питания и бытового обслуживания населения. Не будут работать Укрпочта, Новая почта, а также банковские отделения и банкоматы.
Как сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко, во избежание больших скоплений людей в городе приостановят выдачу гуманитарной помощи и перенесут запланированные эвакуационные рейсы до прекращения распоряжения. В городе также усилят работу служб экстренного реагирования.
На территории Славянска Донецкой области запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Приостановят работу учреждения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, аптеки, почтовые, банковские отделения и банкоматы. Приостанавливается выдача гуманитарной помощи любыми организациями во избежание скопления людей.
Временно отменяются запланированные эвакуационные рейсы, в том числе - "пенсионные" в Краматорск.
В Луцке также отменят массовые мероприятия и торжества по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины. Мэр города Игорь Полищук призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Ряд ограничений ввели и на Днепропетровщине .
Глава ОВА Валентин Резниченко также подчеркнул запрет массовых мероприятий и призвал все предприятия и учреждения по возможности работать в этот период дистанционно.
Комендантский час в области без изменений
В Никопольском районе он стартует с 21:00, в Криворожском – с 22:00, в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах – с 23:00. Всюду длится до пяти часов утра.
В Каменском и Днепре – с 00:00 до 05:00.
В Синельниковском районе комендантский час продлили. Там он с 21:00 до 06:00.
В Черниговской области также никаких массовых празднований на период с 23 по 25 августа. Глава ОВА призывает быть осторожными.
Временные рамки комендантского часа без изменений – от 23:00 до 04:00 (Городнянская ТГ с 22:00 до 05:00).
В Одессе и области власти призывают быть особенно осторожными и не игнорировать сигналы тревоги. Массовые мероприятия запрещены. Комендантский час будет длиться без изменений – с 23.00 до 05:00.
Кроме того, 23 и 24 августа из соображений безопасности будет отменен прием граждан в подразделениях Центра предоставления административных услуг.
В Тернопольской области приняли решение о дистанционной работе для некоторых работников органов местного самоуправления и государственной исполнительной власти.
- На День Независимости в Харькове не будет работать метро и продлится удлиненный комендантский час.
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