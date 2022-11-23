Одесса из-за обстрелов полностью обесточена, отсутствует водоснабжение

Об этом сообщает Одесский горсовет.

"Из-за ракетных обстрелов Одесса полностью обесточена. Обесточена работа всех котельных и насосных станций. Подача тепла будет возобновлена только после возобновления электроснабжения", - сообщили в горсовете.

Весь городской электротранспорт приостановил свою работу.

Филиал "Инфоксфоксводоканал" перешел на источники автономного питания, чтобы обеспечить работу контакт-центра.