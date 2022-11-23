Одесса из-за обстрелов полностью обесточена, отсутствует водоснабжение
В среду, 23 ноября, из-за российских обстрелов в Одессе исчезло электро- и водоснабжение и прекратил работу городской электротранспорт
Об этом сообщает Одесский горсовет.
"Из-за ракетных обстрелов Одесса полностью обесточена. Обесточена работа всех котельных и насосных станций. Подача тепла будет возобновлена только после возобновления электроснабжения", - сообщили в горсовете.
Весь городской электротранспорт приостановил свою работу.
Филиал "Инфоксфоксводоканал" перешел на источники автономного питания, чтобы обеспечить работу контакт-центра.
- В Харькове из-за обстрелов РФ также остановился весь электротранспорт и метро.
- После очередного удара по объектам энергетики 23 ноября по всей Украине Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. Во Львовской области ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии. Перебои с электроэнергией фиксируют во всех областях на Западе и не только.
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