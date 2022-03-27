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Одесса и Николаев единый сателлит, который держит оборону на юге, - Костенко

27 мартa, 2022 воскресенье
11:49
Херсон

Офицер ВСУ, нардеп Роман Костенко заявил, что нужно вернуть Херсон и что нашему Югу не хватает Крыма, - Костенко


Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV

“С военной точки зрения, когда мы говорим об обороне страны и обороне Юга, нельзя отдельно говорить об Одессе и Николаеве. Это сателлит, который держащий оборону на юге. Николаев держит сухопутное направление. Одесса держит и сухопутное направление со стороны Киева и Николаева, и морское направление. Противник собрал все свои корабли, выставил их в море, на них есть десант. Они рассчитывали, что быстро возьмут Николаев и затем проведут сухопутно-десантную операцию в Одессе. Таким образом пробьют коридор в Приднестровье”


Офицер отметил, что Николаев устоял, Николаев стоит и борется.

"Любая морская операция и морской десант эффективен, когда есть поддержка с суши. Поэтому Москва и Кремль понимают, что нельзя идти на Одессу, не обеспечив себе оттуда прикрытие. Таким образом, Николаев прикрывает Одессу, Одесса прикрывает Николаев. Нам осталось вернуть наш город Херсон, чтобы снова весь Юг работал единым сателлитом. После этого вернуть Крым, которого нашему Пгу не хватает”, - добавил Костенко

Напомним: Роман Костенко отметил, что основные бои идут на рубеже Херсонской области , в Николаеве стало меньше мощных взрывов.

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