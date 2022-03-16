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Главная война с Россией Одещину обстреливают с моря, хотят обнаружить ПВО и готовятся к высадке десанта, - глава ОВА

Одещину обстреливают с моря, хотят обнаружить ПВО и готовятся к высадке десанта, - глава ОВА

16 мартa, 2022 среда
11:27
война с Россией

Враг работает на то, чтобы выявить систему противовоздушной обороны в Одесской области и создать психологическое давление

Об этом в видеообращении в фейсбуке заявил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Еспресо.TV .

"Накануне была попытка противника выявить нашу систему ПВО. Враг работает на то, чтобы ее обнаружить и уничтожить. Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта. Трудно, но мы держимся", - подчеркнул Братчук.

Он также уточнил, что корабли России пока никуда не ушли из Черного моря. Они курсируют, перегруппировываются и создают психологическое давление.

Остается высокой вероятности ракетных ударов по Одесщине.

  • Напомним, вчера стало известно , что в сторону Одессы направились 14 российских кораблей, в том числе десантные. Они при поддержке авиации открывали огонь по населенным пунктам Одесщины, два человека ранены.
  • Военные эксперты отмечают , что у России мало сил для того, чтобы провести высадку десанта возле Одессы.
  • Сегодня утром украинские ПВОуничтожили около Одессы два российских самолета.

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Одесса
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