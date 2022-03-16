Одещину обстреливают с моря, хотят обнаружить ПВО и готовятся к высадке десанта, - глава ОВА
Враг работает на то, чтобы выявить систему противовоздушной обороны в Одесской области и создать психологическое давление
Об этом в видеообращении в фейсбуке заявил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Еспресо.TV .
"Накануне была попытка противника выявить нашу систему ПВО. Враг работает на то, чтобы ее обнаружить и уничтожить. Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта. Трудно, но мы держимся", - подчеркнул Братчук.
Он также уточнил, что корабли России пока никуда не ушли из Черного моря. Они курсируют, перегруппировываются и создают психологическое давление.
Остается высокой вероятности ракетных ударов по Одесщине.
- Напомним, вчера стало известно , что в сторону Одессы направились 14 российских кораблей, в том числе десантные. Они при поддержке авиации открывали огонь по населенным пунктам Одесщины, два человека ранены.
- Военные эксперты отмечают , что у России мало сил для того, чтобы провести высадку десанта возле Одессы.
- Сегодня утром украинские ПВОуничтожили около Одессы два российских самолета.
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