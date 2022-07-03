Одещина освобождена от оккупантов. Россияне способны только на ракетные удары, - депутат Одесского горсовета Обухов
Депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал, что Одесщина освобождена от российских оккупантов после их бегства с острова Змеиный и все, на что способны россияне – это ракетные удары
Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"С тех пор, как наши военные освободили остров Змеиный, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов. Все, что могут делать россияне, - отдаленные ракетные атаки. Сегодня снова по Одесщине оккупанты нанесли удар ракетой Х-31 по базе отдыха. К счастью, никто не погиб" , – отметил Обухов.
Депутат добавил, что использование ракет Х-31 является военным преступлением России.
"Использование ракет Х-31 является военным преступлением, ведь они очень не точны. Это террор со стороны России. Они сказали, что уход с острова Змеиный – это жест доброй воли , но, пожалуй, это месть, которую им пришлось уходить с острова" , – заметил Петр Обухов.
- 1 июля по Одесщине россияне нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом . Погиб не менее 21 человек.
- В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаряуспешным действиям украинских военных .
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