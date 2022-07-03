Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"С тех пор, как наши военные освободили остров Змеиный, Одесская область полностью освобождена от российских оккупантов. Все, что могут делать россияне, - отдаленные ракетные атаки. Сегодня снова по Одесщине оккупанты нанесли удар ракетой Х-31 по базе отдыха. К счастью, никто не погиб" , – отметил Обухов.

Депутат добавил, что использование ракет Х-31 является военным преступлением России.

"Использование ракет Х-31 является военным преступлением, ведь они очень не точны. Это террор со стороны России. Они сказали, что уход с острова Змеиный – это жест доброй воли , но, пожалуй, это месть, которую им пришлось уходить с острова" , – заметил Петр Обухов.

1 июля по Одесщине россияне нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации по направлению к Черному морю. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом . Погиб не менее 21 человек.

В министерстве обороны США заявили, что остров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаряуспешным действиям украинских военных .

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