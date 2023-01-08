Об этом в Facebook сообщила Одесская областная военная администрация.

"Одесская область получила большую партию генераторов, которые предоставило руководство Объединенных Арабских Эмиратов. Эти генераторы для Одесчины распределены в рамках программы Фонда государственного имущества Украины и государственных институций "Утепляем страну", - говорится в сообщении.

Кроме того, начальник Одесской ОВ Максим Марченко также заверил, что проблем с распределением необходимого оборудования не будет.

"Все 208 поступивших генераторов будут пропорционально распределены среди районов и громад Одесской области для обеспечения первоочередных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры" - отметил глава Одесчины.

Ранее стало известно, что правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 22 декабря сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.

22 декабря стало известно, что Киев получил от Дании 9 мощных генераторов.

23 декабря Япония передала Бучи дизель-генераторы и обогреватели.

6 января стало известно, что Николаев получил 280 генераторов от Великобритании.

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