Одесчина получила 208 генераторов от Объединенных Арабских Эмиратов
Более двухсот генераторов доставлены из Объединенных арабских эмиратов в Одессу
Об этом в Facebook сообщила Одесская областная военная администрация.
"Одесская область получила большую партию генераторов, которые предоставило руководство Объединенных Арабских Эмиратов. Эти генераторы для Одесчины распределены в рамках программы Фонда государственного имущества Украины и государственных институций "Утепляем страну", - говорится в сообщении.
Кроме того, начальник Одесской ОВ Максим Марченко также заверил, что проблем с распределением необходимого оборудования не будет.
"Все 208 поступивших генераторов будут пропорционально распределены среди районов и громад Одесской области для обеспечения первоочередных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры" - отметил глава Одесчины.
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