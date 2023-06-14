Одесчина может забыть о курортном сезоне на год, - ученые
В Украинском национальном центре экологии моря спрогнозировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС Одесчина может забыть о курортном сезоне на год
Об этом на брифинге в Медиацентре Украины заявил Виктор Коморин, директор Украинского национального центра экологии моря.
По словам ученого, одна из главных проблем, возникших из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС – это заниженная соленость воды в Черном море.
"Проблема не в том, что рыба начнет бежать от такой воды. Более вероятно, что придонные организмы, те же бычки, понесут большие потери. И это связано не только с пресной водой и токсичными веществами. Это будет комплексная проблема. Могут погибнуть большие площади мидий", – заявил Виктор Коморин.
Ученый добавил, что последствия подрыва дамбы страны Черноморского бассейна будут ощущаться еще не один год.
"Токсичные вещества будут накапливаться и в организмах, и на морском дне. Осенью мы увидим, что когда будут штормы, ситуация снова станет тяжелой…. На год мы отрезаны от курортного сезона. Не рекомендую купаться, рыбачить и употреблять морепродукты", – отметил Коморин. .
По словам ученого, сейчас одна из главных задач ученых – выйти в море и собрать дополнительные данные, чтобы понять, как меняется ситуация с загрязнением и как меняется биоразнообразие. Сейчас эта возможность оговаривается с военными.
"Получив такие данные, мы сможем заложить их в математическую модель и спрогнозировать изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Через 1-2 дня эта загрязненная вода доберется до побережья Болгарии и Румынии, они почувствуют почти такие же последствия. И нам уже сейчас нужно обсудить, что можно сделать на международном уровне", – добавил ученый.
- 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов.
- 10 июня в мэрии Одессы сообщили, что речные мины с затопленной россиянами части Херсонщины, прибиваемые течением к пляжам города Одессы, будут сразу уничтожаться. Транспортировать их на полигон невозможно.
- 13 июня пробы морской воды в акватории Одессы показали, что в результате подрыва Каховской ГЭС произошло резкое падение солености и обнаружена сальмонелла и кишечная инфекция.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное