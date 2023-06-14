Одесчина может забыть о курортном сезоне на год, - ученые

Об этом на брифинге в Медиацентре Украины заявил Виктор Коморин, директор Украинского национального центра экологии моря.

По словам ученого, одна из главных проблем, возникших из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС – это заниженная соленость воды в Черном море.

"Проблема не в том, что рыба начнет бежать от такой воды. Более вероятно, что придонные организмы, те же бычки, понесут большие потери. И это связано не только с пресной водой и токсичными веществами. Это будет комплексная проблема. Могут погибнуть большие площади мидий", – заявил Виктор Коморин.

Ученый добавил, что последствия подрыва дамбы страны Черноморского бассейна будут ощущаться еще не один год.

"Токсичные вещества будут накапливаться и в организмах, и на морском дне. Осенью мы увидим, что когда будут штормы, ситуация снова станет тяжелой…. На год мы отрезаны от курортного сезона. Не рекомендую купаться, рыбачить и употреблять морепродукты", – отметил Коморин. .

По словам ученого, сейчас одна из главных задач ученых – выйти в море и собрать дополнительные данные, чтобы понять, как меняется ситуация с загрязнением и как меняется биоразнообразие. Сейчас эта возможность оговаривается с военными.

"Получив такие данные, мы сможем заложить их в математическую модель и спрогнозировать изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Через 1-2 дня эта загрязненная вода доберется до побережья Болгарии и Румынии, они почувствуют почти такие же последствия. И нам уже сейчас нужно обсудить, что можно сделать на международном уровне", – добавил ученый.