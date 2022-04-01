Одержана историческая победа ВСУ над российской армией в битве за Киев, - Бутусов
Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ одержали историческую победу над российской армией в битве за Киев
Сообщение с мнениями о ситуации вокруг Киева Юрий Бутусов написал в Facebook.
"Какое счастье сказать это на весь мир: одержана историческая победа ВСУ над российской армией в битве за Киев. 31 марта – стратегическое поражение Путина, переломный момент на 36-й день войны. Да, впереди еще очень много боли, крови, жертв, преданности , много пота и слез. Война будет продолжительной. Бои на киевском направлении будут продолжаться. Но враг отброшен с Житомирской трассы, и значит - угроза окружения столицы устранена", - написал Бутусов.
Журналист уверен, что миф о могуществе РФ – разбит.
"Россия 31 марта также признала, что продолжение войны требует дополнительных сил и пополнения. Российские медиа объявили о наборе наемников, которых привлекают большими зарплатами из числа граждан РФ. Путин вынужден искать пути пополнения живой силы, стремительно тающей под украинскими ударами. 31 марта навсегда выйдет в учебники истории. Судя по подрывам мостов, противник откатывается на север. Миф о могуществе путинской России разбит защитниками Украины. Устранение угрозы столицы Украины полностью развязывает руки украинскому командованию, и позволяет маневрировать резервами на других оперативных направлениях", - говорится в сообщении.
Бутусов уверен, что теперь весь мир увидит, что "путинскую Россию можно и нужно бить", но война затягивается.
"А главное – весь мир увидит, что путинскую Россию можно и нужно бить, она не имеет ни политической, ни экономической, ни информационной силы, потому что именно украинцы бьют главное – военную силу России. Общая ситуация показывает, что Россия готовится к длительной войны, и пытается захватить юг Украины, закрепиться там, захватить Мариуполь и Донбасс. Война затягивается, и будет продолжительной. На Донбассе враг сохраняет большое техническое преимущество в силах. влиять на ход боевых действий. А Россия сохраняет большое количество боевых техник, большое количество баллистических и крылатых ракет", - написал в своем сообщении Юрий Бутусов.
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