"Очевидные вещи, но об этом никто не говорит": Данилов раскрыл один из глобальных планов Путина
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что президент РФ Владимир Путин планирует воспользоваться тем, что у Украины есть ограниченные возможности экспорта агропродукции
Об этом Данилов сказал в интервью " Радио Свобода ".
По его мнению, цель Путина – спровоцировать мировой голод и очередную волну миграции.
"У Путина большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы поставляли до этого как страна, которая кормила огромное количество населения в мире", Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться. Это один из планов Путина", - сказал Данилов.
Он подчеркнул, что ввиду этого важно закончить войну как можно скорее.
"Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые абсолютно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит", - отметил секретарь СНБО.
"Это вопрос мирового голода, который Путин программирует, если сейчас не поставить точку в этом вопросе. И почему мир не хочет этого понять, мне сложно сказать", - добавил он.
- В МИД РФ предлагают продлить "зерновое соглашение" на 60 дней вместо 120. При этом кафиры тормозят прохождение судов с зерном через Босфор, из-за чего большие объемы агропродукции в страны Азии и Африки недоэкспортируются.
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