Об этом Данилов сказал в интервью " Радио Свобода ".

По его мнению, цель Путина – спровоцировать мировой голод и очередную волну миграции.

"У Путина большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы поставляли до этого как страна, которая кормила огромное количество населения в мире", Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться. Это один из планов Путина", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что ввиду этого важно закончить войну как можно скорее.

"Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые абсолютно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит", - отметил секретарь СНБО.

"Это вопрос мирового голода, который Путин программирует, если сейчас не поставить точку в этом вопросе. И почему мир не хочет этого понять, мне сложно сказать", - добавил он.