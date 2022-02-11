"Очевидно, у суда нет доказательств": политтехнолог Подорожний объяснил, почему Порошенко не смогли арестовать несмотря на подозрение в госизмене

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я не могу понять, госизменник, по версии государства, находится на свободе. Почему суд не может найти оснований для ареста? Очевидно, у него нет доказательств, их не предоставили. Государство в лице президента и правоохранителей себе позволяет таким образом действовать. Как можно обвинять человека, который организовывал сопротивление РФ, украинскую армию, мобилизовавшую мировое сообщество", - сказал политтехнолог.



Подорожный считает, что именно благодаря этому у Владимира Зеленского есть возможность с президентами других стран говорить на равных.



"Именно тогда, когда никто не хотел верить, что РФ является агрессором, что она хочет захватить Украину, были приложены усилия и дипломатами, и исполнительной властью во главе с президентом, чтобы сегодня мир воспринимал нас как государство, которое необходимо защищать всем миром", - добавил он.



По мнению политтехнолога, дела против Порошенко – большой промах этой власти.



"В том, что они захотели отомстить пятому президенту. Главным врагом Порошенко себя считает Путин, потому что ему Порошенко сломал планы. И сейчас, когда внутри фронда пытается доказать, что Порошенко что-то не так сделал с Минскими соглашениями, я бы никому не желал оказаться на том месте, где находился украинский президент", - подытожил Подорожний.

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