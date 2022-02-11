"Очевидно, у суда нет доказательств": политтехнолог Подорожний объяснил, почему Порошенко не смогли арестовать несмотря на подозрение в госизмене
Политтехнолог Юрий Подорожний считает, что по делу о возможной госизмене Петра Порошенко у суда нет доказательств
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я не могу понять, госизменник, по версии государства, находится на свободе. Почему суд не может найти оснований для ареста? Очевидно, у него нет доказательств, их не предоставили. Государство в лице президента и правоохранителей себе позволяет таким образом действовать. Как можно обвинять человека, который организовывал сопротивление РФ, украинскую армию, мобилизовавшую мировое сообщество", - сказал политтехнолог.
Подорожный считает, что именно благодаря этому у Владимира Зеленского есть возможность с президентами других стран говорить на равных.
"Именно тогда, когда никто не хотел верить, что РФ является агрессором, что она хочет захватить Украину, были приложены усилия и дипломатами, и исполнительной властью во главе с президентом, чтобы сегодня мир воспринимал нас как государство, которое необходимо защищать всем миром", - добавил он.
По мнению политтехнолога, дела против Порошенко – большой промах этой власти.
"В том, что они захотели отомстить пятому президенту. Главным врагом Порошенко себя считает Путин, потому что ему Порошенко сломал планы. И сейчас, когда внутри фронда пытается доказать, что Порошенко что-то не так сделал с Минскими соглашениями, я бы никому не желал оказаться на том месте, где находился украинский президент", - подытожил Подорожний.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину . Он поехал в суд, где к 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения.
- 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
- 11 февраля Печерский райсуд Киева покинул Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.
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