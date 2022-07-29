Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Юрий Подорожный напомнил, что конкурс на главу САП проходил почти два года назад и победитель ждал назначения все это время.



"Мне кажется, что только ленивый на Западе не напоминал Украине, что нужно назначить руководителя антикоррупционной прокуратуры. Ходило много слухов, что кандидатура победителя конкурса не подходит или же не будет назначена, и в конечном итоге власти сделали финт, сменив генерального прокурора", - отметил политтехнолог.



Юрий Подорожный отметил, что сейчас генеральным прокурором назначен народный депутат, который также в свое время участвовал в конкурсе на должность антикоррупционного прокурора.



"И насколько "проигравший является проигравшим" , я имею в виду нынешнего генпрокурора, и насколько сложатся у них отношения, мне трудно сказать. Но я бы хотел отметить то, что очевидно генеральный прокурор имеет политические задачи в области своей ответственности, поэтому посмотрим насколько будет действовать принцип верховенства права и не будет ли сразу в конфликте генпрокурор и глава САП, хотя нужно наблюдать за деятельностью обоих должностных лиц", - подытожил Подорожный.

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