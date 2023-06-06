Очевидно, противник планировал подрыв Каховской ГЭС, потому что заранее отвел технику и войска на другое место, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ рассказал, что сначала враг отвел технику и сделал новые направления окопов, а затем взорвал ГЭС
Роман Костенко из пригорода Херсона рассказал в эфире Эспрессо об интенсивности подтопления населенных пунктов в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.
"Вода постоянно приходит, населенные пункты Херсонщины выше по течению затопляются. Понимаем, что на левом берегу катастрофа еще больше, потому что он расположен ниже. Новая Каховка практически вся затоплена, там уже где-то по пояс воды, а может уже и больше", - сказал он. полковник СБУ.
Нардеп отметил, что о такой возможной катастрофе очень часто говорили, но никто не думал, что противник сможет это сделать.
"Мы работаем на этом направлении, проводим разведку. И в последнее время мы увидели, что оккупанты отвели свои войска и технику, несмотря на то, что у них здесь было накоплено очень много заграждений и окопов. Они начали окапываться в другом месте, и у наших бойцов были предположение, что российские войска копают вторую линию обороны, а оказалось, что враг планировал подрыв заранее, отведя технику и сделав новые направления окопов, а затем уже взорвал ГЭС, чтобы увеличить масштабы затопления и, возможно, повредить магистраль между левым и правым берегами. захватчикам не важны масштабы катастрофы, потому что они боятся за себя", - заметил Костенко.
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