По его словам, причины такой ситуации – отсутствие правильной коммуникации на уровне государства, мощное лобби российского кино в Европе и стремление европейцев избежать протестных акций наших мастеров по напоминанию о войне.

"В прошлом году представители Украины артикулировали правильные месседжи, но нарушали покой европейцев. И теперь те хотят находиться в своем идиллическом мире с реверансами и менуэтами без наших проблем. Я иногда шучу, что условные 40 ракет по Каннам или Парижу кардинально изменили бы отношение французов…" , – отмечает Васянович.

Он также упоминает известного лоббиста российского кино Жоэля Шапрона, с которым сотрудничает Каннский кинофестиваль. На этом фоне украинская культурная дипломатия проигрывает: "У нас нет правильной коммуникации на уровне государства – Госкино и других институтов. Там нет людей, которые в состоянии это делать качественно".

Следствием этого, по мнению режиссера, являются неиспользованные шансы и то, что Европа закрылась.