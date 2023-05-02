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Главная Общество "Очевидно отсутствие культурной дипломатии на государственном уровне", – кинорежиссер Васянович

"Очевидно отсутствие культурной дипломатии на государственном уровне", – кинорежиссер Васянович

2 мая, 2023 вторник
16:54
Общество Режиссер Валентин Васянович на съемках фильма

Валентин Васянович прокомментировал в интервью Еспресо причины и следствия нехватки украинских картин на Каннском кинофестивале в этом году

По его словам, причины такой ситуации – отсутствие правильной коммуникации на уровне государства, мощное лобби российского кино в Европе и стремление европейцев избежать протестных акций наших мастеров по напоминанию о войне.

"В прошлом году представители Украины артикулировали правильные месседжи, но нарушали покой европейцев. И теперь те хотят находиться в своем идиллическом мире с реверансами и менуэтами без наших проблем. Я иногда шучу, что условные 40 ракет по Каннам или Парижу кардинально изменили бы отношение французов…" , – отмечает Васянович.

Он также упоминает известного лоббиста российского кино Жоэля Шапрона, с которым сотрудничает Каннский кинофестиваль. На этом фоне украинская культурная дипломатия проигрывает: "У нас нет правильной коммуникации на уровне государства – Госкино и других институтов. Там нет людей, которые в состоянии это делать качественно".

Следствием этого, по мнению режиссера, являются неиспользованные шансы и то, что Европа закрылась.

  • Каннский кинофестиваль состоится с 16 по 27 мая. В этом году в Каннах покажут два фильма об Украине: документальный фильм польского режиссера Мачека Хамела "Откуда куда", совместного производства Польши, Франции и Украины и короткометражку "Как это было" польского режиссера Дамиана Коцюры и украинки Анастасии Солоневич.
  • В 2022 году на Каннском кинофестивале было большое украинское представительство. Фильм "Памфир" принял участие в Двухнедельнике режиссеров, "Видение бабочки" - в основном конкурсе. В разных секциях также были представлены фильмы в разработке "Я – космос", "Когда нам было 15", "Мариуполис-2", "Ты меня любишь?", "Редакция", "У Палисиада", "Я, Нина" и другие. Сразу четыре фильма были показаны в документальной секции.
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