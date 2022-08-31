"Очевидно, какие вопросы мы рассматривали": Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 31 августа, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Сегодня был очень напряженный день. Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малыш, Данилов и другие. Думаю, очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о развитии ситуации. Очень тяжелыми остаются бои на Донбассе - горячие точки региона не изменились. Наши ребята крепко держат позиции. Спасибо каждому воину за стойкость!", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Президент также поблагодарил жителей оккупированных территорий, которые помогают украинской разведке.
"Озвучивать сейчас детали не буду. Скажу только одно: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию и отработают ее по максимуму. Пусть враги. не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", - говорится в видео.
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