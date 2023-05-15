Очевидно, что Лукашенко Путину не нравится, - политтехнолог Голобуцкий

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы вообще не знаем, что происходит с Лукашенко, который казался более здоровым по физической форме, чем Путин, потому что и в хоккей играл, и по полям бегал. А сейчас уже несколько дней неизвестно, что с ним, - может при смерти или уже умер. Однако есть несколько версий, и одна из них, что Лукашенко имитирует болезнь, чтобы избавиться от неприятных разговоров с Путиным по поводу участия Беларуси в войне. Но в любом случае в Беларуси тоже персоналистская диктатура, построенная на власти и авторитете Лукашенко. В отличие от Путина Лукашенко утратил легитимность власти, пойдя на очень смелый эксперимент – выборы в 2020 году", – отметил политтехнолог.

Алексей Голобуцкий добавил, что в Беларуси очень неопределенная ситуация, поэтому могут быть разные варианты ее дальнейшего развития: возможно, со смертью Лукашенко начнутся внутренние склоки, которые так или иначе дестабилизируют Беларусь и приведут к серьезным изменениям в стране, а может быть, что Беларусь будет полностью зависеть от России во всех аспектах.

"Трудно понять личные отношения Путина и Лукашенко, которые не характерны для отношений сюзерена - вассала. По желанию Путина белорусская экономика могла бы за месяц остановиться. Очевидно, что Лукашенко Путину не нравится, это видно по их встречам. Путин хотел бы иметь союзника, который "брал бы под козырек" и все выполнял. Поэтому, возможно, в этой истории есть и российский след. Как известно, Путин – легист (от лат. lex, legis — закон; юрист, юрист), выступает против смены власти насильственным. путем, но вот когда лидер страны умирает от болезни, это входит в его концепцию. Возможно, уже вся элита вокруг Лукашенко куплена и завербована россиянами, а сейчас просто ожидают, когда он отойдет, чтобы назначить какую-то шестерку из окружения. И с таким номинальным главой государства сделать страну более развитым вариантом, как "Л/ДНР" или Южная Осетия, зависимости от России", - сказал Голобуцкий.