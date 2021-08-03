"Очевидно, что эта операция разрабатывалась и руководилась исключительно ФСБ": Бессмертный о повешении в Киеве основателя Белорусского дома

Об этом он заявил на Стриме с журналистом Еспресо.TV. Сергеем Руденко.



"Подобные истории должны иметь и политические, и военно-политические, безопасные, и дипломатические, и даже экономические последствия. Здесь фактически не остается участка, на которые не повлияла эта акция устрашения, которую осуществили руками КГБ в отношении гражданина Беларуси на территории Украины", - сказал Бессмертный.



По его мнению, это "садистская прихоть Лукашенко, которая была реализована, они вынуждают Украину реагировать на это по всем составляющим".



"Я ожидаю, что Украина отреагирует на это не только следствием. Это требует политической оценки руководства государства, потому что убийство гражданина чужого государства, который находится в статусе предоставления временной охраны, спецслужбами другого государства - это вызов Украине", - заявил политик.



Он высказал мнение, что КГБ Беларуси находится в управлении ФСБ РФ.



"Для меня очевидно, что эта операция проводилась, организовывалась, разрабатывалась и непосредственно руководилась исключительно эфэсбэшниками. Не надо относиться к КГБ Беларуси как к совершенно самостоятельному институту", - подытожил он.

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