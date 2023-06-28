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Очевидно, что будущее Украины в ЕС и НАТО: Зеленский предложил для обсуждения 5 пунктов Украинской доктрины

28 июня, 2023 среда
14:04
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Зеленского, он предлагает для обсуждения общественности пять пунктов Украинской доктрины.

"Первое – философия нашей победы. Второе – глобальность украинской безопасности. Третье – политика героев. Четвертое – политика справедливости. Трансформация за 10 лет. А именно – новая внешняя политика, новая экономика, новые отношения между государством и обществом, развитие всех наших территорий, образование и наука, культура. И результат трансформации - уровень свободы и безопасности Украины", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что победа Украины – это освобождение от оккупации всей нашей территории. "Ни одной частицы Украины мы не оставим врагу. Победа Украины - это изгнание со всей территории Украины всех российских военных формирований, наемников и боевиков. И это возвращение в Украину всех наших людей, которые были захвачены в плен или силой депортированы на российскую территорию", – подчеркнул президент Украины.

Он уточнил, что победой Украины будет возвращение территории Украины в пределах международно признанных государственных границ без каких-либо ограничений суверенных прав страны.

"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и свое будущее. Очевидно, в Европейском Союзе, очевидно, в НАТО", - убежден Зеленский.

Общество
ЕС
Владимир Зеленский
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