"Очередные манипуляции": Резников прокомментировал информацию ФСБ по украинскому кораблю рядом с Керченским проливом

Об этом он заявил в комментарии Lb.ua.



"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", – сказал министр обороны.



Он напомнил, что Азовское море – это акватория совместного пользования.



"Мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - сообщил Резников.



В штабе ООС также прокомментировали эту информацию.



"По фейковым заявлениям ФСБ РФ. Судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - заявили в прессцентре.

В ФСБ России заявили о том, что украинский корабль ВМС "Донбасс" двигается в сторону Керченского пролива и выдвинули требование об изменении курса.