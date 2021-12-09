"Очередные манипуляции": Резников прокомментировал информацию ФСБ по украинскому кораблю рядом с Керченским проливом
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские корабли вправе находиться в Азовском море на законных основаниях
Об этом он заявил в комментарии Lb.ua.
"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", – сказал министр обороны.
Он напомнил, что Азовское море – это акватория совместного пользования.
"Мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - сообщил Резников.
В штабе ООС также прокомментировали эту информацию.
"По фейковым заявлениям ФСБ РФ. Судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - заявили в прессцентре.
- В ФСБ России заявили о том, что украинский корабль ВМС "Донбасс" двигается в сторону Керченского пролива и выдвинули требование об изменении курса.
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