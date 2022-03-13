Очередной удар по Франковскому аэропорту почти разрушил его инфраструктуру, – мэр
В воскресенье, 13 марта, по Франковскому аэропорту оккупанты нанесли третий ракетный удар. Инфраструктура аэродрома в результате обстрелов почти разрушена
Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Сегодня нанесен третий удар по аэропорту. Инфраструктура почти разрушена", – рассказал он.
По предварительным данным жертв в результате обстрела нет. Чиновник отметил, что удары по аэропорту были нанесены после отбоя воздушной тревоги. Жителей районов, приближенных к аэропорту, просят по возможности переехать.
- Напомним, враг снова обстреливал Ивано-Франковский аэропорт.
- Добавим, вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворивскому полигону возле Львова.
- Всего по полигону было выпущено 30 ракет класса "воздух – земля". Несколько из них были сбиты украинским ПВО. 57 человек травмированы, 9 погибших.
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