Об этом пишет соглава фракции Ирина Геращенко .

"Наша фракция Европейская Солидарность едина голосовала ПРОТИВ назначения силового блока нынешней власти, осознавая, что они базируются не на профессиональных качествах, а исключительно на лояльности. А их ключевой задачей было не верховенство права и безопасность страны, а выполнение "политических поручений" против оппозиции. Вместе с тем, ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины. В ч.2 статьи 11 Закона "О правоаом режиме военного положения" предусмотрено, что Президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначении на должность и освобождении от должности которого отнесены к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо", – отметила Геращенко.

Она напомнила, что, согласно статье 106 Конституции Украины, Президент Украины: 11) назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Генерального прокурора; 14) вносит в Верховную Раду Украины представление о назначении на должность и освобождении от должности Главы Службы безопасности Украины.

В то же время, согласно статье 85 Конституции Украины, в полномочия Верховной Рады Украины относятся: 12-1) назначение на должность и освобождение от должности по представлению Президента Украины Председателя Службы безопасности Украины; 25) предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности Президентом Украины Генерального прокурора; выражение недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности.

"Хотим напомнить, что Украина - парламентско-президентская республика, а Зеленский - не Путин и не Лукашенко, чтобы своими указами увольнять своих вчерашних друзей, занимающих должности главы СБУ и Генерального прокурора. Примечательно, что началась эта кадровая вакханалия с незаконного увольнения Уполномоченного по правам человека, где парламент послушно нажал кнопку "за" вопреки ряду законов.

Теперь же Банковая вообще устранила парламент от процесса принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм. Отметим, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку. Наша фракция будет требовать таких отчетов, ведь в воскресенье вечером выяснилось, что все вопросы, которые мы задавали по поводу подготовки страны дать отпор агрессору – были актуальны. Мы считаем крайне опасным прецедентом нарушения Конституции и полное "умножение на ноль" парламента, являющегося прямым путем к диктатуре российского пошиба", - подчеркнула Ирина Геращенко.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова

Позже стало известно, что обязанности генпрокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко.

В Офисе президента Украины отметили , что глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова были отстранены от исполнения обязанностей, а не уволены

Временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины назначен первый заместитель главы СБУ Василий Малюк