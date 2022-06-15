English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Очередной российский симулякр. МИД Украины прокомментировал Петербургский международный экономический форум

Очередной российский симулякр. МИД Украины прокомментировал Петербургский международный экономический форум

15 июня, 2022 среда
21:48
Экономика

Россия не смогла продемонстрировать поддержку со стороны мирового бизнеса посредством проведения Петербургского международного экономического форума

Об этом идет речь в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

"Попытки России продемонстрировать, что она до сих пор пользуется поддержкой со стороны международного делового сообщества через Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), потерпели поражение. Такой поддержки нет, о чем красноречиво свидетельствуют списки как участников, так и спонсоров мероприятия, — говорится в комментарии МИД.

"Не вызывает удивления сообщение российской стороны о том, что в этом году в рамках форума не состоится традиционная встреча Владимира Путина с международными инвесторами и представителями международных СМИ. Ведь иностранные компании массово покидают российский рынок, не веря в его перспективы. Симптоматично, что модераторами пленарных заседаний форума станут кремлевские пропагандисты, таким образом можно констатировать, что ПМЭФ стал очередным российским симулякром, инструментом российской пропаганды, не имеющим отношения к современной экономике и торговле", - констатируют во внешнеполитическом ведомстве Украины.

МИД призывает иностранный бизнес выйти с российского рынка и окончательно разорвать связи с Россией и переносить свою деятельность в Украину. "Российская экономика обречена на коллапс, в частности из-за высокого уровня коррупции, неэффективного государственного аппарата, государственных расходов и работы государственных компаний-монополистов. Частная инициатива и настоящая экономическая свобода не могут развиваться в условиях тоталитаризма и изоляционизма, господствующих на территории Российской Федерации", - подытоживают украинские дипломаты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Санкт-Петербург
война с Россией
Читайте также:
російські війська
14 июня, 2022 вторник
Кремль готовится объявить всеобщую мобилизацию в России, - генерал Маломуж
студент, маска
14 июня, 2022 вторник
Изменение правил мобилизации: для ряда категорий граждан предусмотрели отсрочки от призыва
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
14 июня, 2022 вторник
Все мы - заложники Путина
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.38
    Покупка 34.38
    Продажа 35.23
  • EUR
    Покупка 35.77
    Продажа 37.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
15 июня
23:02
Мы настолько приблизились к этому, как нельзя было и мечтать еще несколько лет назад - Зеленский о кандидатстве в ЕС
22:59
Американский генерал сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной
22:51
Российские вертолеты обстреляли Глухов в Сумской области
22:43
Оружие нужно регулярно, больше и быстрее. Дмитрий Кулеба пообщался с Энтони Блинкеном
22:42
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 июня
22:30
Зеленский поговорил с Джонсоном о войне и продовольственной безопасности
22:16
Генерал Марченко прогнозирует, что Украина начнет контрнаступление к сентябрю, если получит нужное вооружение
22:12
Россия продолжает геноцид украинцев: в Донецкой области погиб 1 гражданский, 8 - ранены
22:06
Аналитика
Сергей Згурец
Динамика вокруг Северодонецка и Лисичанска будет объектом повышенного внимания. Колонка Сергея Згурца
21:56
ОТУ "Восток" 15 июня уничтожила 34 оккупанта, 2 склада, БМП и БТР
21:54
Оккупанты разбомбили вагон с гуманитарной помощью для "ЯМариуполь"
21:50
Пентагон назвал перечень вооружения, которое предоставит Украине, согласно новому пакету помощи
21:41
Дани Алвес
Самый тулованный футболист мира объявил, что идет из "Барселоны"
21:38
Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование
21:35
Алексей Данилов
Россия отказалась от идеи "референдумов" на оккупированных территориях. Она будет открыто аннексировать их, - Данилов
21:30
Американские ракетные системы HIMARS поступят в Украину до конца июня
21:28
Несколько станций харьковской подземки закрыли из-за угрозы вражеского авиаудара, - горсовет
21:13
Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине
21:11
Фьюри сообщил, сколько будет стоить его возвращение на ринг
21:11
Оккупанты дважды попали по Новомосковскому району Днепропетровщины
21:09
Путин наградил орденом Жукова танковый полк, причастный к военным преступлениям в Богдановке под Киевом
20:51
Бронежилеты, шлемы, морозильные камеры и переноски для гранатометчиков. Порошенко рассказал об очередной партии помощи фронту
20:43
Под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев, - The Telegraph
20:41
На Херсонщине оккупанты назначили "мэром" Таврийска коллаборанта из Каховки, - Центр журналистских расследований
20:33
Керченский мост - цель номер один для украинских военных, - генерал Марченко
20:20
Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев перед решением Еврокомиссии о кандидатстве Украины в ЕС, - FT
20:12
Байден объявил о новом пакете помощи Украине на $1 млрд, а перед этим пообщался с Зеленским
20:08
Поддержали российскую агрессию: из НАН Украины исключили Азарова и еще 20 человек
19:56
Турция готова помочь с перевозкой украинского зерна, но ждет ответа России
19:50
С 24 февраля РФ уничтожила или повредила 94 спортивных объекта в Украине
19:40
В Белгороде оккупанты привлекают медработников из других регионов, что свидетельствует о значительных потерях войск РФ, - Генштаб
19:19
Оплата в рублях не посодействовала. "Газпром", вслед за Германией, сократил поставки газа в Италию
19:17
Йенс Столтенберг
Впервые со времен холодной войны НАТО разместит назначенные силы и вооружения на восточном фланге, - Столтенберг
18:50
Шевченко прилетал из Лондона в пятницу, тренировался, играл за "Динамо" и летел назад - экс-игрок киевлян Дуду
18:41
Инфографика
В Минобороны украинцам объяснили, как искать пропавших без вести во время войны
18:36
Эммануель Макрон
Заявка Молдовы на вступление в ЕС полностью законна, - Макрон
18:35
Эксклюзив
Мы должны уничтожить оккупантов, чтобы все последующие поколения россиян боялись украинцев, - журналист Цымбалюк
18:27
Россия снова обстреляла Днепропетровщину из "ураганов"
18:23
Посол США в Украине обсудила с министром цифровой трансформации Украины киберзащиту и цифровизацию страны
18:18
РФ распространяет фейк, что ВСУ используют гражданских на заводе Азот, как живой щит
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV