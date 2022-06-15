Об этом идет речь в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

"Попытки России продемонстрировать, что она до сих пор пользуется поддержкой со стороны международного делового сообщества через Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), потерпели поражение. Такой поддержки нет, о чем красноречиво свидетельствуют списки как участников, так и спонсоров мероприятия, — говорится в комментарии МИД.

"Не вызывает удивления сообщение российской стороны о том, что в этом году в рамках форума не состоится традиционная встреча Владимира Путина с международными инвесторами и представителями международных СМИ. Ведь иностранные компании массово покидают российский рынок, не веря в его перспективы. Симптоматично, что модераторами пленарных заседаний форума станут кремлевские пропагандисты, таким образом можно констатировать, что ПМЭФ стал очередным российским симулякром, инструментом российской пропаганды, не имеющим отношения к современной экономике и торговле", - констатируют во внешнеполитическом ведомстве Украины.

МИД призывает иностранный бизнес выйти с российского рынка и окончательно разорвать связи с Россией и переносить свою деятельность в Украину. "Российская экономика обречена на коллапс, в частности из-за высокого уровня коррупции, неэффективного государственного аппарата, государственных расходов и работы государственных компаний-монополистов. Частная инициатива и настоящая экономическая свобода не могут развиваться в условиях тоталитаризма и изоляционизма, господствующих на территории Российской Федерации", - подытоживают украинские дипломаты.

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