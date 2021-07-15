Очередной рекорд: в Киеве ночь на 15 июля была самой теплой за 140 лет

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года", - говорится в сообщении.

Температура под утросегодня не опустилась ниже 22,8°С, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С.

Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb