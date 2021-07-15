Очередной рекорд: в Киеве ночь на 15 июля была самой теплой за 140 лет
В Киеве ночь на 15 июля оказалась самой теплой за период наблюдений с 1881 года
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года", - говорится в сообщении.
Температура под утросегодня не опустилась ниже 22,8°С, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С.
Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.
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