Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Очередной рекорд Tesla: акции компания показали самый большой прирост в истории

Очередной рекорд Tesla: акции компания показали самый большой прирост в истории

15 июня, 2023 четверг
03:16
Экономика Tesla авто

Акции компании Tesla, возглавляемой Илон Маском, росли 13 дней подряд, что стало самой длинной серией роста в истории - их стоимость поднялась до $814 млрд.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе этой серии акции Tesla выросли более чем на 40%, что повысило ее рыночную стоимость примерно до 814 млрд долларов.

Прирост рыночной капитализации составил почти 240 млрд. Это больше, чем полная стоимость японской компании Toyota, которая является второй по стоимости автопроизводителем по всему миру.

Отмечается, что акции стали расти после принятия американскими автопроизводителями Ford и General Motors системы зарядки Tesla. Это фактически ставит 60% рынка электромобилей в США в соответствии со стандартом зарядки в Северной Америке (NACS), используемым Tesla.

Благодаря этой серии акций соотношение цены и прибыли компании значительно превосходит другие автопроизводители.

  • Напомним, в середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.
  • В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.
Илон Маск
Читайте также:
карта оборонних ліній ЗС РФ_1306
14 июня, 2023 среда
На Приазовском направлении ВСУ перешли в активную фазу боевых действий, - капитан ВСУ
14 июня, 2023 среда
Маркарова объяснила, почему США запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием
Автор Владимир Горбач
13 июня, 2023 вторник
Нападение на Чорновола: кто из взрослых в комнате?
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 39.85
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
04:16
Live
В Украине объявлена воздушная тревога: Россия атакует ракетами и "шахедами"
02:48
"Надо осудить преступления, совершенные Россией": экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к украинской акции в Бонне
02:20
В России обещают 15 июня допустить миссию МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС
02:08
Израильская компания создала новейшую систему перехвата гиперзвуковых ракет
02:06
Ночной обстрел Харьковщины: в городе и области прогремели несколько взрывов
01:52
В мае доходы России от продажи нефти упали на 36%
01:24
Африканские лидеры с миротворческими инициативами по дороге в Украину встретятся с Дудой
00:56
Болгария назвала "пропагандой и дезинформацией" упреки посла РФ по поставке боеприпасов Украине
00:29
Сийярто собрался на "российский Давос", который в этом году игнорируют даже лояльные Кремлю страны
00:24
Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги наций
00:05
"Польша реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО": Зеленский поговорил с Дудой
2023, среда
14 июня
23:26
"Арсенал" начал переговоры с "Челси" по трансферу конкурента Мудрика
23:06
Из-за подрыва Россией ГЭС из курганов Херсонщины вымывает артефакты: ОВА объяснила, что делать с находками
22:40
Россия обстреляла Херсон: пострадали двое волонтеров, в том числе иностранец
22:24
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
21:54
В Мариуполе россияне проверяют детей на причастность к партизанскому движению, - Андрющенко
21:35
Эксклюзив
Нет никакого мирного плана Китая или Бразилии. Этот план написан Путиным, – нардеп Княжицкий
21:26
Морпехи ликвидировали за день 47 россиян, уничтожили танк и 3 ББМ
21:07
Эксклюзив
На восточном фронте Силы обороны возвращаются на утраченные позиции, а враг готов бежать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
21:02
Европарламент
Европарламент признал военным преступлением подрыв россиянами Каховской ГЭС
20:45
Расследование подрыва "Северного потока": Швеция заявила о завершающей фазе
20:42
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украина проводит уникальную наступательную операцию. Армия РФ не остановит продвижение ВСУ возле Бахмута. Колонка Сергея Згурца
20:20
Еспресо лидер среди информканалов в мае 2023
Телеканал Эспрессо держит лидерство в информационном вещании, - исследование Nielsen
20:10
В Минобороны назвали соотношение украинских и российских потерь на Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях
20:00
Обзор
Победные новости 476-го дня войны: ВСУ наступают на Донетчине и Запорожье, а в Европе создадут центр для обучения украинских пилотов F-16
20:00
OPINION
О рафинированной ненависти московитов к нам с вами
19:45
Весом как 8 "боингов": украинцы отправили более 1400 тонн помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
19:43
Ученые обнаружили звезду, которая в процессе кристаллизации превращается в гигантский алмаз
19:34
Канада открыла рынок для украинской молочной продукции
19:20
Новости компаний
FAVBET стал одним из победителей X-RAY Awards
19:19
Эксклюзив
Конфликт обостряется: Пригожин игнорирует приказы уже не только Шойгу, но и Путина, – политический эксперт Эйдман
19:09
хакер
Хакеры атаковали сайты "Суспильного"
18:55
Силы обороны отбили все атаки россиян у Марьинки, наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях успеха не имело, - Генштаб
18:49
Умер иллюстратор комиксов Marvel Джон Ромита-старший
18:38
Комиссия Киевсовета поддержала переименование улицы Скоропадского на улицу Омельченко, несмотря на возражения киевлян. Кличко выступил против
18:29
У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, 78 человек погибли
18:22
Обновлено
На Черниговщине в результате российских обстрелов погибла женщина
18:13
Оккупанты препятствуют персоналу перевести энергоблок ЗАЭС в состояние "холодного останова", - Госатомрегулирование
18:00
OPINION
Путин умирает от старых поражений
17:53
"Успешное контрнаступление себе в штаны": российские пропагандисты распространяют фейковую обложку немецкого издания Titanic
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV