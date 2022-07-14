Очередной перехват разговоров оккупантов от СБУ: "Нас держат за быдло. По документам мы, оказывается, месяц назад кайфовали в отпуске"
Служба безопасности Украины перехватила разговор, в котором российский оккупант возмущается фальшивыми документами об отпусках и жалуется на лживое командование
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграммах.
В перехвате кафир рассказал своей жене, что российским солдатам оформляют липовые отпуска для комиссии.
"Мы просто, бл*ть, быдло. Оказывается, что месяц назад мы отдыхали, кайфовали, судя по документам", - возмущается российский солдат.
Также захватчик жалуется на командира бригады, отдыхающего несколько месяцев в России под предлогом лечения от вымышленных ранений.
"Одни убл*дки везде. Комбриг вернулся, у него оформлено два ранения, покайфовал где-то в Москве несколько месяцев и опять здесь... То у него пальчик сломан, то еще какая-то х*йня", - рассказывает россиянин в разговоре с женой.
СБУ гарантирует, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
- Российские захватчики калечат друг друга, чтобы сбежать из войны домой
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.13
- Актуальное
- Важное