Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграммах.

В перехвате кафир рассказал своей жене, что российским солдатам оформляют липовые отпуска для комиссии.

"Мы просто, бл*ть, быдло. Оказывается, что месяц назад мы отдыхали, кайфовали, судя по документам", - возмущается российский солдат.

Также захватчик жалуется на командира бригады, отдыхающего несколько месяцев в России под предлогом лечения от вымышленных ранений.

"Одни убл*дки везде. Комбриг вернулся, у него оформлено два ранения, покайфовал где-то в Москве несколько месяцев и опять здесь... То у него пальчик сломан, то еще какая-то х*йня", - рассказывает россиянин в разговоре с женой.

СБУ гарантирует, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Российские захватчики калечат друг друга, чтобы сбежать из войны домой

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