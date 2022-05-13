Очередной гуманитарный груз поехал на Харьковщину, – Марина Порошенко

"В нем медикаменты и медицинские средства, в которых больше всего нуждаются наши военные и гражданские граждане: кровоостанавливающие бинты и инъекционные препараты, лекарства для пациентов, страдающих астмой и диабетом, противогрибковые, противозудные мази и мази от ожогов, витаминные комплексы, а также окклюзивные наклейки и средства для перевязки", – пишет Марина Порошенко.

"Наш коллега Олег Абрамычев доставит груз в Харьков, а оттуда волонтерские экипажи развезут их в военный госпиталь, а также в батальоны Вооруженных сил Украины и территориальную оборону, которые отчаянно дают отпор врагу на Харьковщине", - отметила Марина Порошенко.