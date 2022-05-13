Очередной гуманитарный груз поехал на Харьковщину, – Марина Порошенко
Очередной гуманитарный груз от Фонда Порошенко, который сформирован по просьбе волонтеров хаба #ВостокЗапад, отправился на Харьковщину. Об этом сообщила в Facebook Марина Порошенко
"В нем медикаменты и медицинские средства, в которых больше всего нуждаются наши военные и гражданские граждане: кровоостанавливающие бинты и инъекционные препараты, лекарства для пациентов, страдающих астмой и диабетом, противогрибковые, противозудные мази и мази от ожогов, витаминные комплексы, а также окклюзивные наклейки и средства для перевязки", – пишет Марина Порошенко.
"Наш коллега Олег Абрамычев доставит груз в Харьков, а оттуда волонтерские экипажи развезут их в военный госпиталь, а также в батальоны Вооруженных сил Украины и территориальную оборону, которые отчаянно дают отпор врагу на Харьковщине", - отметила Марина Порошенко.
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