Очередной фейк: в РФ заявили, что СБУ при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ

Об этом говорится в сообщении СБУ.



"Интересно, не идет ли речь о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?", - говорится в сообщении.



Важно, что фейк появился после того, как российские захватчики обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где прятались сотни женщин и детей. Подобные заявления оккупантов – лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления. Однако СБУ пишет, что никакие фейки не перекроют геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе.



"Официально сообщаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов! Наша задача – защита Украины. И мы ее успешно выполняем вместе со всем народом", – добавляют в СБУ.

Напомним, в российском минобороне обвинили батальон Азов в бомбардировке Мариупольского драмтеатра.

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