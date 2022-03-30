Очередной фейк российских пропагандистов: в Уманской синагоге хранят "оружие для нацистов"

Очередную фейковую информацию разместили на странице Минобороны России.



В ведомстве якобы получили информацию от неназванного члена еврейского сообщества Умани, что украинские власти используют уманскую синагогу как "пункт сбора нацистов". Кроме того, уверяют, что в синагоге хранят оружие и боеприпасы, откуда их вроде бы на самохвалах, маскируя под строительный мусор, перевозят в районы боевых действий.



Российские военные заявили, что имеют фотографии, на которых зафиксировано формирование на территории синагоги "двух колонн с националистами".





Фото: Минобороны России



Представители российского министерства обороны уверены, что синагога используется ВСУ и националистами для того, чтобы после российского обстрела втянуть в войну Израиль и организовать давление многочисленных еврейских религиозных организаций на Россию.



"При этом для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются автобусы, раскраски школьных транспортных средств с соответствующими знаками "Дети", – добавляют в ведомстве."

Напомним, российские кафиры распространяют серии публикаций о якобы сепаратистских планах стран-союзниц Украины для создания уныния украинцев.