Очередной фейк российских пропагандистов: в Уманской синагоге хранят "оружие для нацистов"
Минобороны России открестилось от обстрелов Умани, о которых президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время онлайн-выступления перед членами Кнессета Израиля и заявило, что в Уманской синагоге хранят "оружие для нацистов"
Очередную фейковую информацию разместили на странице Минобороны России.
В ведомстве якобы получили информацию от неназванного члена еврейского сообщества Умани, что украинские власти используют уманскую синагогу как "пункт сбора нацистов". Кроме того, уверяют, что в синагоге хранят оружие и боеприпасы, откуда их вроде бы на самохвалах, маскируя под строительный мусор, перевозят в районы боевых действий.
Российские военные заявили, что имеют фотографии, на которых зафиксировано формирование на территории синагоги "двух колонн с националистами".
Фото: Минобороны России
Представители российского министерства обороны уверены, что синагога используется ВСУ и националистами для того, чтобы после российского обстрела втянуть в войну Израиль и организовать давление многочисленных еврейских религиозных организаций на Россию.
"При этом для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются автобусы, раскраски школьных транспортных средств с соответствующими знаками "Дети", – добавляют в ведомстве."
- Напомним, российские кафиры распространяют серии публикаций о якобы сепаратистских планах стран-союзниц Украины для создания уныния украинцев.
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