Очередной акт ядерного терроризма: над Хмельницкой АЭС зафиксировали российские крылатые ракеты

Об этом НАЭК "Энергоатом" сообщила в telegram.

Пролет ракет был зафиксирован в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС.

"Вероятно они были запущены российскими военными в сторону городов Ровно или Здолбунов. Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма, которых с самого начала военной агрессии России против Украины становится все больше", - подчеркнули в Энергоатоме.

Также в НАЭК призвали как можно быстрее остановить российскую агрессию в Украине, поскольку из-за нее под угрозой очередной ядерной катастрофы находится весь мир.

12 апреля Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что компания разработает новую программу защиты ядерных объектов Украины.

Над Южно-Украинской АЭС 16 апреля было зафиксировано три российских ракеты .

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