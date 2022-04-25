Очередной акт ядерного терроризма: над Хмельницкой АЭС зафиксировали российские крылатые ракеты
В понедельник, 25 апреля, утром над территорией Хмельницкой атомной электростанции пролетели две российские крылатые ракеты
Об этом НАЭК "Энергоатом" сообщила в telegram.
Пролет ракет был зафиксирован в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС.
"Вероятно они были запущены российскими военными в сторону городов Ровно или Здолбунов. Российские вооруженные силы снова бездумно обстреливают территорию Украины, выпуская крылатые и другие стратегически тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам. Это очередной акт ядерного терроризма, которых с самого начала военной агрессии России против Украины становится все больше", - подчеркнули в Энергоатоме.
Также в НАЭК призвали как можно быстрее остановить российскую агрессию в Украине, поскольку из-за нее под угрозой очередной ядерной катастрофы находится весь мир.
- 12 апреля Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что компания разработает новую программу защиты ядерных объектов Украины.
- Над Южно-Украинской АЭС 16 апреля было зафиксировано три российских ракеты .
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