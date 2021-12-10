"Очередной акт агрессии против Украины": США про заявления РФ о движении украинского судна в Азовском море

Об этом говорится на странице посольства в Twitter .



"Ложные обвинения России являются частью ее непрерывной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море - очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении.



Также в посольстве США отметили, что судно "Донбасс" имеет полное право находиться в водах Украины, в частности, в Азовском море.

Напомним, 9 декабря в ФСБ России заявила, что украинский корабль ВМС "Донбасс" двигается в сторону Керченского пролива и не реагирует на требования поменять курс.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал заявление ФСБ информационным вбросом со стороны РФ и подчеркнул, что судно "Донбасс" не заходило "в чувствительные зоны" и выполняет задачи в территориальных водах Украины.

Спикер президента РО Владимира Путина Дмитрий Песков назвал провокацией якобы подход судна "Донбасс" ВМС Украины к Керченскому проливу и пригрозил "серьезными последствиями".