"Очередной акт агрессии против Украины": США про заявления РФ о движении украинского судна в Азовском море
Посольство США в Украине назвало ложью и очередным актом агрессии против Украины обвинения России о якобы движении украинского судна "Донбасс" в Керченский пролив
Об этом говорится на странице посольства в Twitter .
"Ложные обвинения России являются частью ее непрерывной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море - очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Также в посольстве США отметили, что судно "Донбасс" имеет полное право находиться в водах Украины, в частности, в Азовском море.
- Напомним, 9 декабря в ФСБ России заявила, что украинский корабль ВМС "Донбасс" двигается в сторону Керченского пролива и не реагирует на требования поменять курс.
- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал заявление ФСБ информационным вбросом со стороны РФ и подчеркнул, что судно "Донбасс" не заходило "в чувствительные зоны" и выполняет задачи в территориальных водах Украины.
- Спикер президента РО Владимира Путина Дмитрий Песков назвал провокацией якобы подход судна "Донбасс" ВМС Украины к Керченскому проливу и пригрозил "серьезными последствиями".
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