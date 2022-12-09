Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии. Поэтому государство и правительство систематизируют процесс по поводу того, кто получает электроэнергию в первую очередь. Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства определил приоритетными следующие группы потребителей:

первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы;

второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства;

третий приоритет — это бизнес, производящий критически важные товары и продукты, например, хлебопекарные и молокозаводы;

четвертый приоритет – жилищный сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - сказал Шмыгаль.

Министерство энергетики вместе с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольным комитетом и местными властями должны разработать механизм реагирования на заявления граждан и бизнеса о нарушении очередности и приоритетности включения потребителей.

"Ожидаю, что все эти вещи будут сделаны в ближайшее время. Понимаем, что такая расстановка приоритетов может вызвать вопросы у бизнеса. Поэтому разрабатываем рекомендации для промышленного сектора, в частности о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены", - сказал Шмыгаль.

Ранее Укрэнерго сообщило, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии .

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановить 100% энергосистемы Украины пока невозможно.

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