Очередное заседание в формате "Рамштайн" планируют провести 19 сентября
Следующее 15 заседание Контактной группы по обороне Украины пройдет в формате оффлайн 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Военно-Воздушных сил США в Европе.
"Министр Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - отметили в пресс-службе.
Что известно о заседании в формате "Рамштайн"
"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.
С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 14 заседаний.
Министр обороны Украины сообщал, что новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" должно состояться с 18 сентября в оффлайн-формате.
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