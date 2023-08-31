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Очередное заседание в формате "Рамштайн" планируют провести 19 сентября

31 августа, 2023 четверг
13:30
Война с Россией На фото участники встречи контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"

Следующее 15 заседание Контактной группы по обороне Украины пройдет в формате оффлайн 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Военно-Воздушных сил США в Европе.

"Министр Ллойд Остин снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", - отметили в пресс-службе.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 14 заседаний.

Министр обороны Украины сообщал, что новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" должно состояться с 18 сентября в оффлайн-формате.

Украина
Алексей Резников
США
Ллойд Остин
Мир про Украину
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