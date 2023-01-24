Очередная стрельба в США: известно о по меньшей мере 7 погибших

Об этом информирует CNN .

Стрельба произошла в двух местах в городе Халф-Мун-Бей Калифорнии. По словам госпожи-шерифа, о ней сообщили в 14:22. Она отметила, что по прибытии на место трагедии обнаружила четырех погибших и одного раненого человека. Впоследствии в другом месте были найдены еще трое погибших.

Также сообщают, что одна стрельба произошла на грибной ферме. Вторая же - возле грузовика, примерно в трех километрах от фермы.

Впоследствии в 16:40 заместитель шерифа нашел подозреваемого. Им оказался 67-летний Чжао Чуньли. На момент прошедшего без инцидентов задержания он находился в своем автомобиле на стоянке подстанции шерифа в Халф-Мун-Бэй. Также в автомобиле был обнаружен полуавтоматический пистолет.

"Трагедия по трагедии", - написал в твиттере губернатор Гэвин Ньюсом.

23 января в американском городе Де-Мойн, штат Айова, три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей – двое учеников получили смертельные ранения.