Очередная стрельба в США: известно о по меньшей мере 7 погибших
В понедельник, 23 января, в США в Калифорнии произошла еще одна стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 7 человек
Об этом информирует CNN .
Стрельба произошла в двух местах в городе Халф-Мун-Бей Калифорнии. По словам госпожи-шерифа, о ней сообщили в 14:22. Она отметила, что по прибытии на место трагедии обнаружила четырех погибших и одного раненого человека. Впоследствии в другом месте были найдены еще трое погибших.
Также сообщают, что одна стрельба произошла на грибной ферме. Вторая же - возле грузовика, примерно в трех километрах от фермы.
Впоследствии в 16:40 заместитель шерифа нашел подозреваемого. Им оказался 67-летний Чжао Чуньли. На момент прошедшего без инцидентов задержания он находился в своем автомобиле на стоянке подстанции шерифа в Халф-Мун-Бэй. Также в автомобиле был обнаружен полуавтоматический пистолет.
"Трагедия по трагедии", - написал в твиттере губернатор Гэвин Ньюсом.
- 23 января в американском городе Де-Мойн, штат Айова, три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей – двое учеников получили смертельные ранения.
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