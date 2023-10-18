"Очередная страшилка": в Воздушных силах прокомментировали заявление Путина о патрулировании Черного моря с "кинжалами"
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что новые заявления президента РФ Владимира Путина о патрулировании самолетов с "кинжалами" в Черном море, вероятно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не изменят для Украины
Об этом он заявил в комментарии УП.
"Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так ежедневно угрожает нашей стране разнообразными видами вооружения. А заявление сумасшедшего диктатора пусть лучше бы прокомментировал его пресс-секретарь", - отметил Игнат.
По его словам, с технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направления. Акватория Черного моря – это еще одно направление.
В то же время представитель ВС ВСУ подчеркнул, что российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками.
По мнению Игната, эти угрозы Путина больше направлены для стран-членов НАТО, потенциально попадающих в зону поражения "кинжалов". Он назвал это "очередной путинской страшилкой".
Отмечается, что ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях. Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители для перехвата российских МиГов в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.
На вопрос журналистов, будут ли все же потенциальные участившиеся взлеты носителей "кинжалов" означать для украинцев более частый вой сирен, Игнат подчеркнул, что, конечно, при поступлении информации о взлете МиГ-31К с "кинжалом", будет включаться воздушная тревога.
- Президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в среду, 18 октября, провели длительные переговоры о сотрудничестве. После встречи Путин заявил, что Украина "задумалась над переговорами", а самолеты РФ с "кинжалами" теперь будут патрулировать пространство над Черным морем.
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