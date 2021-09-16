"Очередная провокация": МИД о заявлении ФСБ РФ о "причастности" Украины к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что в МИД обратили внимание на заявления российской ФСБ о якобы причастности украинской военной разведки и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протестов против оккупантов.

"Рассматриваем эти обвинения, в частности причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД.

В пресс-службе отметили, что распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестоких пыток.

"Требуем от Российской Федерации немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа. Призываем мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.

Впоследствии, Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемова и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемова.

15 сентября ФСБ России заявила, что считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму начальника ГУР Кирилла Буданова, предсказуемым агентом Риза Ягья-Велиулаева, сотрудника военной разведки Максима Мартынюка и его начальника Виктора Зелинского.

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