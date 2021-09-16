"Очередная провокация": МИД о заявлении ФСБ РФ о "причастности" Украины к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения ФСБ РФ о якобы причастности украинской стороны к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что в МИД обратили внимание на заявления российской ФСБ о якобы причастности украинской военной разведки и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протестов против оккупантов.
"Рассматриваем эти обвинения, в частности причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД.
В пресс-службе отметили, что распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестоких пыток.
"Требуем от Российской Федерации немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа. Призываем мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в заявлении.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.
- Впоследствии, Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемова и заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемова.
- 15 сентября ФСБ России заявила, что считает организаторами подрыва газопровода в оккупированном Крыму начальника ГУР Кирилла Буданова, предсказуемым агентом Риза Ягья-Велиулаева, сотрудника военной разведки Максима Мартынюка и его начальника Виктора Зелинского.
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