"Очередная провокация": белорусские пограничники помогли нелегальным мигрантам перейти границу с Латвией
В воскресенье, 6 августа, на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну
Об этом сообщает Государственная служба по охране границы Латвии.
Отмечается, что во время мониторинга границы с помощью технических средств сотрудники отдела пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию после пересечения забора.
По словам латвийской госпогранслужбы, белорусы помогли нелегалам преодолеть забор, пережав провода. Затем они залатали дыру, образовавшуюся в ограждении, чтобы мигранты не могли вернуться назад.
Все нарушители границы были задержаны и возвращены в страну отправления в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной чрезвычайной ситуацией.
- Также 31 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что считает размещение наемников ЧВК Вагнера в Беларуси серьезной угрозой своей стране.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.88
Покупка 36.88Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное