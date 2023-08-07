Об этом сообщает Государственная служба по охране границы Латвии.

Отмечается, что во время мониторинга границы с помощью технических средств сотрудники отдела пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию после пересечения забора.

По словам латвийской госпогранслужбы, белорусы помогли нелегалам преодолеть забор, пережав провода. Затем они залатали дыру, образовавшуюся в ограждении, чтобы мигранты не могли вернуться назад.

Все нарушители границы были задержаны и возвращены в страну отправления в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной чрезвычайной ситуацией.