"Очередная попытка поссорить с Украиной": в МИД Польши опровергли фейк о "референдуме" по присоединению западных областей
После появления в социальных сетях сообщений о якобы подготовке в Польше "референдума" о присоединении западной части Украины МИД опроверг эту информацию и сообщил, что это попытка поссорить нас
Об этом написал в твиттере спикер польского МИД Лукаш Ясина .
"Сообщения о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной", - пишет Ясина.
В МИД Польши подчеркнули, что фото, которое должно было это подтвердить, было фейковым, а документ, представленный на нем, "не соответствует действительности".
29 сентября сообщалось, что российская пропаганда активизировала нарратив о том, что Польша стремится оккупировать Запад Украины. Якобы Польша намерена провести "референдум" во Львовской области по присоединению.
"Пропагандистские ресурсы активизировали нарратив о якобы агрессивных намерениях Польши оккупировать Украину. Публикации сопровождаются фейковыми фото бюллетеней, в которых якобы жителям Львовщины предлагают выйти из состава Украины и стать частью Польши", - писали в Центре противодействия дезинформации.
В то же время, в Польше тогда сразу опровергли российский фейк о присоединении Львовщины.
"Российская пропаганда продолжает свои информационные атаки на Польшу, повторяя ложь о якобы планах польской власти напасть на Украину и аннексировать западную часть Украины", - написал в Твиттере уполномоченный правительства по информационной безопасности Республики Польша Станислав Жарин.
14 ноября мы писали, что Россия в последнее время усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины. В частности, это касается нарративов о "планах поляков захватить Запад Украины" и о том, что "большое количество польских наемников воюет за Украину".
Тогда спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал, что российская пропаганда активно поработала над внедрением этого фейка в западную информационную среду и эти враждебные усилия "совершенно соответствуют попыткам Кремля изобразить Польшу как разжигателя войны и изолировать Варшаву на международной арене".
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