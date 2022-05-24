Очередная политическая фантазия. Глава польского МИДа высказался об идее "сохранить лицо" Путина
Попытки некоторых стран "спасти лицо" России в войне против Украины - это отрицание европейских ценностей, - считает Збигнев Рау
Об этом глава МИДа Польши Збигнев Рау заявил во вторник, 24 мая, в Берлине во время совместной пресс-конференции с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок.
Польский дипломат напомнил, что российские войска сегодня бомбят граждан Украины, им стреляют в затылки, их насилуют "полчища дегенератов", их принудительно выселяют с их Родины, а детей отбирают у родителей и русифицируют против их воли.
"Скажу честно: ожидания, появляющиеся в разных уголках Европы, что Россия изменится сразу после заключения перемирия с Украиной, является не только очередной политической фантазией, но и прямой угрозой миру в Европе и доведением до угрозы нападения на страны восточного фланга НАТО, включая и Польшу", - подчеркнул Рау.
Он выразил надежду, что Берлин поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
"Я знаю, что со стороны Германии есть желание это сделать. Альтернативы этому нет, иначе доверие к Германии было бы подорвано", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.
Збигнев Рау подчеркнул, что попытки спасти Россию от поражения и потери лица неприемлемы и являются предательством европейских ценностей.
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