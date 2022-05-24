Очередная политическая фантазия. Глава польского МИДа высказался об идее "сохранить лицо" Путина

Об этом глава МИДа Польши Збигнев Рау заявил во вторник, 24 мая, в Берлине во время совместной пресс-конференции с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок.

Польский дипломат напомнил, что российские войска сегодня бомбят граждан Украины, им стреляют в затылки, их насилуют "полчища дегенератов", их принудительно выселяют с их Родины, а детей отбирают у родителей и русифицируют против их воли.

"Скажу честно: ожидания, появляющиеся в разных уголках Европы, что Россия изменится сразу после заключения перемирия с Украиной, является не только очередной политической фантазией, но и прямой угрозой миру в Европе и доведением до угрозы нападения на страны восточного фланга НАТО, включая и Польшу", - подчеркнул Рау.

Он выразил надежду, что Берлин поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

"Я знаю, что со стороны Германии есть желание это сделать. Альтернативы этому нет, иначе доверие к Германии было бы подорвано", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Збигнев Рау подчеркнул, что попытки спасти Россию от поражения и потери лица неприемлемы и являются предательством европейских ценностей.

24 мая глава французского МИДа заявила, что ее страна настаивает на быстром принятии шестого пакета санций, несмотря на позицию Венгрии.

Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.

1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.

8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года.

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