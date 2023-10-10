Очередная авария РФ в Космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель
В российском модуле, присоединенном к Международной космической станции, произошла утечка, что привело к выбросу жидкости в космос
Об этом сообщает Bloomberg.
Эта утечка охлаждающей жидкости является третьей большой утечкой из российского аппарата, которая произошла на МКС за последние 12 месяцев. В декабре NASA пришлось отложить выход в открытый космос после того, как из капсулы, которая тогда была пристыкована к космической станции, начал вытекать охладитель.
В Роскосмосе заявили, что утечка связана с контуром внешнего резервного радиатора в модуле "Наука" и что основной тепловой контур якобы работает нормально. В предыдущих двух истоках они винили внешние причины.
- В сентябре 2022 года в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз" работы по выходу российских космонавтов в открытый космос отменены .
- Причиной повреждения мог стать метеорит, или заводская нехватка российского корабля. В России отмечали, что вернуть космонавтов смогут только в конце февраля, когда в МКС может отправиться еще один корабль "Союз".
- NASA обращалось к SpaceX с просьбой спасти астронавтов из поврежденного корабля.
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