Очередная авария РФ в Космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель

Об этом сообщает Bloomberg.

Эта утечка охлаждающей жидкости является третьей большой утечкой из российского аппарата, которая произошла на МКС за последние 12 месяцев. В декабре NASA пришлось отложить выход в открытый космос после того, как из капсулы, которая тогда была пристыкована к космической станции, начал вытекать охладитель.

В Роскосмосе заявили, что утечка связана с контуром внешнего резервного радиатора в модуле "Наука" и что основной тепловой контур якобы работает нормально. В предыдущих двух истоках они винили внешние причины.

В сентябре 2022 года в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз" работы по выходу российских космонавтов в открытый космос отменены .

Причиной повреждения мог стать метеорит, или заводская нехватка российского корабля. В России отмечали, что вернуть космонавтов смогут только в конце февраля, когда в МКС может отправиться еще один корабль "Союз".