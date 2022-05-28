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Главная война с Россией Очереди за гумпомощью и кучи мусора. Советник мэра Мариуполя рассказал о ситуации в городе

Очереди за гумпомощью и кучи мусора. Советник мэра Мариуполя рассказал о ситуации в городе

28 мая, 2022 суббота
19:23
война с Россией На фото мусора в Мариуполе

Уборкой в Мариуполе занимаются жители города. Грузовиков чрезвычайников, которые вывозят отходы, очень мало, поэтому на улицах около трех месяцев остается мусор

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Давайте покажу. Мариуполь. Мусор на улицах. Убрать мусор и погрузить его на грузовик должны сами мариупольцы. Грузовиков даже мчс россии - мало. Поэтому уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь. Растекаясь по улицам и закупоривая намертво ливневки. Поэтому даже небольшой дождь превращает город в реку, которая разносит заразу вокруг", - написал он.

В городе очереди на получение гуманитарной помощи. По словам советника мэра, воду жители города берут из колодцев, других вариантов достать воду в городе нет.

"Рядом - открытый колодец, откуда люди набирают воду после экспериментов оккупантов с водоснабжением. В колодец постоянно попадает мусор из подобных на первом фото горок. Люди вынуждены пить такую воду - другой нет", - добавил он.

  • В Мариуполе россияне анонсировали запуск пропагандистского телеканала "Новый Мариуполь".
  • Оккупанты заставляют мариупольцев восстанавливать электричество за свой счет и возвращают ЖЭКи вместо ОСМД.

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