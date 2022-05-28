Очереди за гумпомощью и кучи мусора. Советник мэра Мариуполя рассказал о ситуации в городе

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Давайте покажу. Мариуполь. Мусор на улицах. Убрать мусор и погрузить его на грузовик должны сами мариупольцы. Грузовиков даже мчс россии - мало. Поэтому уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь. Растекаясь по улицам и закупоривая намертво ливневки. Поэтому даже небольшой дождь превращает город в реку, которая разносит заразу вокруг", - написал он.

В городе очереди на получение гуманитарной помощи. По словам советника мэра, воду жители города берут из колодцев, других вариантов достать воду в городе нет.

"Рядом - открытый колодец, откуда люди набирают воду после экспериментов оккупантов с водоснабжением. В колодец постоянно попадает мусор из подобных на первом фото горок. Люди вынуждены пить такую воду - другой нет", - добавил он.

В Мариуполе россияне анонсировали запуск пропагандистского телеканала "Новый Мариуполь".

Оккупанты заставляют мариупольцев восстанавливать электричество за свой счет и возвращают ЖЭКи вместо ОСМД.

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