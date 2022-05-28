Очереди за гумпомощью и кучи мусора. Советник мэра Мариуполя рассказал о ситуации в городе
Уборкой в Мариуполе занимаются жители города. Грузовиков чрезвычайников, которые вывозят отходы, очень мало, поэтому на улицах около трех месяцев остается мусор
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Давайте покажу. Мариуполь. Мусор на улицах. Убрать мусор и погрузить его на грузовик должны сами мариупольцы. Грузовиков даже мчс россии - мало. Поэтому уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь. Растекаясь по улицам и закупоривая намертво ливневки. Поэтому даже небольшой дождь превращает город в реку, которая разносит заразу вокруг", - написал он.
В городе очереди на получение гуманитарной помощи. По словам советника мэра, воду жители города берут из колодцев, других вариантов достать воду в городе нет.
"Рядом - открытый колодец, откуда люди набирают воду после экспериментов оккупантов с водоснабжением. В колодец постоянно попадает мусор из подобных на первом фото горок. Люди вынуждены пить такую воду - другой нет", - добавил он.
- В Мариуполе россияне анонсировали запуск пропагандистского телеканала "Новый Мариуполь".
- Оккупанты заставляют мариупольцев восстанавливать электричество за свой счет и возвращают ЖЭКи вместо ОСМД.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное