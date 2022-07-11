Очереди из грузовиков образовались на выезде из Украины на границах с Польшей и Румынией

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины по телеграммам.

"На въезд в Украину наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская" на границе с Польшей, п/п "Порубное" и "Орловка" на границе с Румынией", - говорится в сообщении.

В частности, на польской границе ситуация сложилась:

- "Ягодин - Дорогуск": въезда ожидает 150 грузовиков, выезда – 350.

- "Устилуг - Зосин": 20 авто ждет въезда, 40 - выезда.

- "Краковец-Корчева": въезда ожидает 410 грузовиков, выезда - 70.

- "Рава-Русская-Гребенное": въезда ожидает 570 грузовиков и 16 легковых авто, выезда - 230 грузовых.

- "Шегини-Медика": на въезд стоит очередь из 20 грузовых и 80 легковых авто, на выезд - 90 грузовиков.

На границе с Румынией наиболее загружены пункты пропуска "Порубное - Сирет" - 290 грузовиков на въезд и 230 на выезд, "Орловка - Исакча" - 380 грузовых автомобилей на въезд,

На словацкой границе незначительные очереди грузовых автомобилей на въезд и выезд сформировались на пункте пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое".

Также очередь из 75 грузовиков ожидает выезда на границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса-Захонь".

На молдавской границе загружен только пункт "Рени-автомобильный - Джурджулешты" - там ожидает выезд 170 грузовиков и 50 - на въезд, свидетельствуют данные таможни.

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